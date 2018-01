ACM propõe homenagem a Julio de Mesquita Neto O senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) pediu hoje a aprovação de um voto de homenagem pelos dez anos da morte do jornalista Julio de Mesquita Neto, diretor do Estado por quase 20 anos. "Por sua pena de democrata convicto passaram, por quase 50 anos, os mais graves e importantes fatos da vida nacional", afirmou ACM no requerimento. "Foram profissionais como Julio de Mesquita Neto que ajudaram a forjar o regime democrático no País e fincar os alicerces para a construção de uma imprensa sólida, livre, independente, que não se omite em noticiar e, opinativa, marca suas posições democraticamente", afirmou ainda o senador Antonio Carlos. Ele lembrou que na edição de ontem, o Estado publicou uma frase de Júlio de Mesquita Neto que pode ser traduzida como a síntese da história do jornalista: "O jornal é espelho das idéias e lutas que movem a sociedade". "Pelo que representou para o Brasil, para a democracia brasileira e para uma imprensa livre e independente é que requeiro ao Senado Federal que relembre sua figura nesta data e encaminhe votos de homenagem à família e à direção do jornal "O Estado de S.Paulo", na pessoa do jornalista Ruy Mesquita", disse Antonio Carlos. Ao apresentar o requerimento, ACM afirmou que Júlio de Mesquita Neto era, sem dúvida, "um homem de muita coragem, bravo jornalista, um grande jornalista, seguindo a tradição de sua família". O senador avaliou: "A sua família realmente honra o jornalismo brasileiro há mais de século. Conseqüentemente, resistiu ao regime militar, resistiu à ditadura, foi expulso do País no Governo Vargas". Na mesma sessão, o senador Marco Maciel (PFL-PE) encaminhou requerimento de voto de louvor ao jornalista Ruy Mesquita, diretor do Estado, pelo prêmio Woodrow Wilson de Serviço Público, concedido pelo Woodrow Wilson International Center for Scholars, do Congresso dos Estados Unidos. "O centro é considerado o mais importante em pesquisas e debates de políticas públicas daquele país", disse Marco Maciel. O senador pediu ainda a transcrição nos anais do Senado do discurso de Ruy Mesquita, no qual o jornalista lembrou a luta do jornal e de sua família em defesa da liberdade e da democracia e contra a censura à imprensa imposta nas ditaduras de Getúlio Vargas e no regime militar de 1964.