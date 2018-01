ACM pede reação das forças armadas e chama Aldo de covarde O senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) fez discurso na tribuna do Senado criticando os presidentes da Câmara e do Senado por não terem reagido para impedir a invasão do MLST no Congresso e chamou especificamente o presidente da Câmara, Aldo Rebelo(PCdoB-SP), de "covarde". No seu discurso, ACM tentou associar o movimento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pediu que as forças militares reajam à invasão. Lembrando do golpe de 1964, Antonio Carlos afirmou: "Reajam comandantes militares. Reajam enquanto é tempo, antes que o País caia na desgraça de uma ditadura sindical presidida pelo homem mais corrupto que já chegou à Presidência da República." ACM atacou o ministro da Defesa, Valdir Pires, que, segundo ele, "não defende coisa nenhuma". Disse que os militares estão "obedecendo a um subversivo". O senador Antonio Carlos disse ainda que se a Câmara não tomar providências, o Senado tem que reagir à ação do MLST. "Não podemos ficar inertes." O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) , subiu à mesa diretora do plenário ao final do discurso de ACM. Ele disse que o movimento que invadiu a Câmara é "um movimento sem lei", contra a democracia. "Eles têm que pagar pelo que fizeram", disse Renan.