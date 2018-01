ACM Neto quer tirar diretório do DEM em SP de Kassab O líder do Democratas na Câmara, deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), informou que pedirá a intervenção do comando nacional do partido no diretório de São Paulo. ACM Neto quer tirar o diretório paulista do controle do prefeito da capital, Gilberto Kassab, que está deixando o DEM para criar um novo partido, o Partido Social Democrático (PSD).