ACM Neto quer ouvir Pertence sobre caso Palocci O líder do DEM na Câmara dos Deputados, Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), incluiu o presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Sepúlveda Pertence, no requerimento de convocação do ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, para depor na Comissão de Fiscalização e Controle. O grupo presidido por Pertence decidiu não apurar a evolução patrimonial do ministro. O requerimento de ACM Neto deverá ser votado na reunião da comissão da Câmara amanhã.