ACM Neto é o novo líder do DEM na Câmara O deputado baiano Antônio Carlos Magalhães Neto foi eleito hoje o novo líder do DEM na Câmara. Ele foi eleito com 27 votos, contra 16 de seu oponente, Eduardo Sciarra, do Paraná. A eleição de ACM Neto representa um enfraquecimento do grupo liderado pelo ex-senador Jorge Bornhausen e deverá também acelerar a saída do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do DEM para o PMDB.