ACM Neto é o novo líder do DEM na Câmara O deputado Antônio Carlos Magalhães Neto (BA) assumiu hoje a liderança da bancada do DEM na Câmara. O novo líder disse que neste ano o DEM vai se empenhar no projeto que altera a tramitação das medidas provisórias e no projeto que muda a elaboração do Orçamento da União. ACM Neto substitui o deputado Onyx Lorenzoni (RS) no cargo de líder.