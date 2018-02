ACM Neto é o novo líder do DEM na Câmara

O deputado Antônio Carlos Magalhães Neto (BA) assumiu nesta terça-feira, 19, a liderança da bancada do DEM na Câmara. O novo líder disse que neste ano o DEM vai se empenhar no projeto que altera a tramitação das medidas provisórias e no projeto que muda a elaboração do orçamento da União. ACM Neto substitui o deputado Onix Lorenzoni (RS) no cargo de líder. O PSDB escolheu o deputado José Aníbal (SP) como novo líder do partido na Câmara. Ele recebeu 36 votos contra 22 do deputado Arnaldo Madeira (SP). Como já era esperado, o deputado federal Maurício Rands (PE) foi eleito no início da tarde desta terça-feira por aclamação, como o novo líder da bancada do PT na Câmara para o ano legislativo. Rands substitui o deputado Luiz Sérgio (PT-RJ). O mandato do líder petista é de um ano. A deputada Luciana Genro (RS) assumiu na segunda a liderança do PSOL. A escolha foi definida no ano passado, em um sistema de rodízio entre os parlamentares do partido.