ACM Neto é o mais cotado para líder do DEM na Câmara

O DEM marcou para o dia 19 a escolha do próximo líder na Câmara dos Deputados. O novo nome substituirá o atual líder, Onyx Lorenzoni (RS). O mais cotado para assumir o cargo é o deputado Antônio Carlos Magalhães Neto (BA), informou a assessoria da liderança. De acordo com a assessoria, a escolha de ACM Neto "parece interessante" tanto para o partido como para ele, que é pré-candidato a prefeito de Salvador. Porém, qualquer decisão só será tomada com consenso da legenda, informou a assessoria. Desde a nomeação de Lorenzoni, a sigla definiu que os mandatos de líder na Câmara teriam duração de um ano. No PFL (antiga nomenclatura da agremiação), a duração do mandato dos líderes era de dois anos.