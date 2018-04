ACM Neto é escolhido por aclamação para a 2ª vice da Câmara

Por aclamação, a bancada do DEM na Câmara escolheu o deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) para a segunda vice-presidência da Casa, em substituição ao deputado Edmar Moreira (DEM-MG). O vice-presidente exerce também a função de corregedor da Câmara. A cúpula do DEM articulava um nome que tivesse aceitação e respeito na Casa. Veja também: Castelo de Edmar seria um cassino Deputado dono de castelo se rende a pressão e renuncia a cargos Perfil: Quem é Edmar Moreira, dono do castelo Enquete: você fiscaliza os políticos em quem votou? Todas as notícias sobre o caso Edmar Moreira Veja quem são os membros da Mesa Diretora da Câmara Fac-símile: 'Estado' publica matéria sobre o caso em 1993 A sucessão dos presidentes do Senado Blog: acompanhe os principais momentos das eleições na Câmara e no Senado O nome do deputado Vic Pires Franco (DEM-PA), que perdeu a disputa no plenário, na semana passada, para Edmar Moreira, foi considerado arriscado. Assim como outros nomes na Câmara, o temor é que no voto secreto, deputados que elegeram Edmar Moreira resolvessem fazer um ato de desagravo ao parlamentar e não aprovassem o nome indicado pelo DEM. Edmar Moreira renunciou ao cargo depois das denúncias que envolvem a propriedade de um castelo não declarado ao Fisco e a suspeita de fraude na prestação de contas no gasto da verba indenizatória de R$ 15 mil mensais. A escolha de ACM Neto pelo DEM deve por fim à proposta de separar a corregedoria da segunda vice-presidência. O DEM não aceita essa divisão.