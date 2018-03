ACM Neto diz confiar em adesões para criar CPI O líder do DEM na Câmara, deputado ACM Neto (BA), disse hoje, em Salvador, confiar na adesão de "parlamentares independentes" para criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação da empresa de consultoria do ministro da Casa Civil, Antonio Palocci. "Estamos tentando buscar parlamentares da base que não têm necessidade de depender exclusivamente do governo", afirma. "Já temos alguns nomes", acrescentou.