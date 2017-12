ACM marcou tempo na política brasileira, diz governador de PE

O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), disse ter recebido com pesar a notícia da morte do senador Antonio Carlos Magalhães. Com atuação política em campos divergentes, Campos afirmou reconhecer o senador como um político que marcou um tempo na política baiana e brasileira. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo "É inegável que o senador foi uma presença muito forte na cena brasileira", disse ele logo ao saber da morte, ainda antes de telefonar para o deputado ACM Neto com o objetivo de transmitir suas condolências e da sua família. Eduardo afirmou ter tido relação de amizade e respeito mútuo com o ex-presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães, assim como seu avô, o ex-governador Miguel Arraes, também já falecido, manteve "relação respeitosa com o senador ACM".