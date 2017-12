ACM mantém melhora e vai assistir ao jogo do Brasil

O senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA) mantém o quadro de melhora registrado no último sábado e vai assistir à final da Copa América, às 18 horas deste domingo, em que o Brasil disputará o título com a Argentina. Nesta manhã, ACM fez uma bateria de exames. "Os exames atestaram a evolução positiva e que o senador está respondendo bem ao tratamento. O problema gastro-intestinal está bem contornado", afirmou o deputado ACM Neto (DEM-BA). Por causa dos exames feitos nesta manhã, ACM não recebeu visitas. ACM Neto contou que a família e os médicos estão otimistas em relação à saúde do senador. "Mas preferimos ter cautela em relação à alta, pois ele passou por um problema gastrointestinal não esperado", ponderou. A alta de ACM estava prevista para a última sexta-feira - quando completou um mês em que ele estava internado no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas -, mas foi adiada devido ao problema gastrointestinal. ACM Neto não revelou nomes, mas disse que alguns políticos já avisaram que visitarão o senador na tarde deste domingo, na segunda-feira ou na terça-feira. O deputado disse ainda que tem contado ao senador "parte das notícias políticas em geral". "Ele assiste TV de vez em quando."