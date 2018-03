ACM Júnior exige desmentido da PF no caso Satiagraha

O senador Antonio Carlos Magalhães Junior (DEM-BA) anunciou, discurso no plenário, ter enviado carta ao ministro da Justiça, Tarso Genro, reivindicando desmentido da Polícia Federal sobre a inclusão do seu nome num organograma elaborado pela PF para explicar a rede de influência montada pelo sócio fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, ao divulgar a Operação Satiagraha. A notícia foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de sábado. Veja também: Presidente do STF justifica libertação de Dantas Opine sobre nova decisão que dá liberdade a Dantas Entenda como funcionava o esquema criminoso Veja as principais operações da PF desde 2003 As prisões de Daniel Dantas Em um trecho da carta, ACM Junior afirma que "naturalmente, uma vez que a afirmação é mentirosa e absolutamente improcedente, na mesma matéria o jornal informa não constar em parte alguma do tal relatório qualquer dado que fundamente a inclusão do meu nome na referida rede". O senador baiano exigiu, em seu discurso na tribuna, explicações "para a descabida ilação e a imediata retratação pelo gesto leviano, anti-republicano e cada vez mais freqüente de dar vazamento público a esse tipo de irresponsabilidade".