ACM foi fundamental na renovação política baiana, diz Souto

Para o ex-governador baiano e atual presidente do DEM na Bahia, Paulo Souto, o senador Antonio Carlos Magalhães teve "papel fundamental na renovação política baiana". "Ele buscava profissionais do mercado e os inseria na política", afirma, ressaltando que foi esse, por exemplo, o caminho que o levou à política, quando, trabalhando como geólogo, foi convidado pelo então governador ACM a compor sua equipe de secretários. "Todos, correligionários ou adversários políticos, reconhecem a importância do senador para a Bahia e para o Brasil." Souto lembrou que conversou por 30 minutos com o senador na quarta-feira e que se sente consternado com sua morte. "A gente falou sobre política na Bahia e sobre os rumos do Brasil e eram visíveis sua vontade e sua luta para voltar às atividades normais." ACM morreu nesta sexta-feira, 20, às 11h40 no Incor-SP por falência múltipla dos órgãos, após o agravamento do seu estado de saúde durante essa madrugada, quando sofreu uma parada cardíaca. Ele estava internado no hospital há 37 dias, desde 13 de junho.