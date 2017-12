ACM fará falta à pluralidade política, diz deputado do PSB

O senador Antonio Carlos Magalhães fará falta à pluralidade política do País, afirmou o deputado federal Abelardo Camarinha (PSB-SP), que foi ao Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, prestar solidariedade à família do senador, em nome da legenda. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo Camarinha classificou ACM como um homem "controvertido" por ter tido participação na ditadura e, mais tarde, ter sido contrário a ela. "Apesar de ter apoiado a ditadura, ele teve um papel fundamental em derrotá-la no episódio do golpe contra a candidatura de Paulo Maluf à Presidência, durante o processo de abertura política", pontuou o deputado, lembrando ainda que ACM não tinha "meias posições". De acordo com o relato do deputado, a família do senador tem recebido várias ligações de políticos de todo País prestando condolências. Camarinha afirmou que o corpo de ACM deverá ser levado a Bahia ainda nesta sexta em avião da FAB, que partirá da base aérea do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Também esteve no Incor, o ex-deputado Adhemar de Barros Filho. Ele afirmou que ACM foi um "exemplo de inteligência, coragem e experiência a serviço do País".