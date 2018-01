ACM está internado na UTI por insuficiência cardíaca O senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA), de 79 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor-HC). Segundo boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira, ACM apresenta insuficiência cardíaca congestiva descompensada, em decorrência de um infarto de extensa proporção, ocorrido em 1989. O senador deu entrada no Incor na quarta às 17 horas, para realização de exames de avaliação. Está consciente, não utiliza aparelhos de suporte respiratório, e pode se comunicar e se locomover. Os médicos responsáveis afirmam que, sob controle de medicamentos, seus parâmetros cardíacos e hemodinâmicos permanecem normais. Em março, o senador baiano passou oito dias internado no Incor, quatro deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para tratamento de pneumonia e disfunção renal. Durante a internação, ACM recebeu visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois de sair do Incor, o senador prometeu retribuir a visita de Lula. Cumpriu a promessa no começo deste mês, quando foi recebido no Palácio do Planalto. O encontro entre Lula e ACM sinalizou uma abertura de diálogo do governo com a oposição.