ACM era um congressista experiente,diz Gabeira

Embora ressalte as divergências políticas, o deputado Fernando Gabeira (PV-RJ) lamentou nesta manhã, 20, a morte do senador Antônio Carlos Magalhães (DEM-BA). "Eu lamento a perda, não só para a Bahia, de um congressista experiente. Sempre tive boas relações com ele, apesar das divergências políticas. Pensei em visitá-lo em São Paulo, mas estava muito envolvido com esse caso do Renan (Calheiros). Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo A experiência não é algo que falta no Congresso, há outros parlamentares experientes. O que falta no Congresso são pessoas que rompam com o corporativismo. E ACM não rompeu. Mas, apesar das divergências, tenho muito respeito por ele", disse Gabeira ao Estado, por telefone, de Paris. ACM morreu nesta sexta-feira, 20, às 11h40 no Incor-SP por falência múltipla dos órgãos, após o agravamento do seu estado de saúde durante essa madrugada, quando sofreu uma parada cardíaca. Ele estava internado no hospital há 37 dias, desde 13 de junho.