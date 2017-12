ACM era importante referência política no Brasil, diz Abert

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) divulgou nesta sexta-feira nota de pesar pela morte do senador baiano Antonio Carlos Magalhães. O texto diz que, nos últimos 53 anos, o senador foi "uma importante referência política" na Bahia e no Brasil. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães Trajetória de ACM Fotos dos preparativos do velório na Bahia No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Veja mais vídeos do senador baiano Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo A Abert manifesta à família e aos funcionários da Rede Bahia, presidida por Antonio Carlos Magalhães Júnior, "o profundo pesar da radiodifusão brasileira."