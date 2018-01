ACM e Geddel processados por propaganda irregular O ex-senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) e o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Geddel Vieira Lima (BA), decidiriam "saudar" os eleitores neste fim de ano com dezenas de outdoors espalhados pelas principais ruas e avenidas de Salvador. Os votos de "feliz ano-novo", na verdade, escondem publicidade irregular dos dois políticos. Por causa do abuso, o procurador eleitoral Paulo Queiroz entrou, no fim de 2001, com uma representação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) requerendo a retirada imediata dos outdoors e multa dos responsáveis que, na visão dele, praticam, "acintosamente", publicidade ilegal. Até hoje, Queiroz esperava uma manifestação favorável do presidente do TRE, desembargador Amadiz Barreto. Ao analisar as propagandas, Queiroz assinala as evidências da irregularidade, apesar dos "subterfúgios" usados nas peças publicitárias. No outdoor de ACM, onde o destaque é uma foto imensa do político, há uma alusão indireta à candidatura dele na eleição deste ano por causa do grupo que assina a "homenagem", os "Amigos de Antonio Carlos Magalhães". A foto de Geddel também aparece em destaque no cartaz e, na parte de baixo, existe um quase imperceptível "feliz ano-novo". Conforme Queiroz, trata-se de propaganda política antecipada, vedada pela Legislação Eleitoral, que só permite a publicidade dos candidatos à eleição deste ano, a partir de 5 de julho. O procurador informou ter entrado também com inúmeras representações contra os políticos baianos por causa da "farta propaganda ilegal" veiculada em emissoras de televisão da Bahia mas lamenta que, até o momento, o TRE baiano não tenha tomado qualquer providência. "O Tribunal Eleitoral da Bahia tem sido muito tolerante com esse desrespeito à lei", disse. Entre as propagandas televisivas consideradas ilegais por Queiroz, está uma na qual um gingle anuncia que ACM será candidato este ano, com o refrão "Volta, Cabeça Branca!". "Cabeça branca" é o apelido de Magalhães.