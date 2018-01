ACM diz que Serra detesta o NE e quer Tasso com Roseana O ex-senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) disse que se depender dele, arrastará para a candidatura da governadora do Maranhão, Roseana Sarney, seu amigo, o governador do Ceará Tasso Jereissati (PSDB) que teria, conforme o ex-senador, sido prejudicado pelo ministro da Saúde, José Serra, na disputa pela legenda. "Se dependesse de mim ele (Jereissati) jamais iria para Serra", declarou, achando que Roseana já tem um apoio amplo da base do partido e deve obter muitas adesões, "pois ninguém gosta de perder. Para atacar o pré-candidato tucano, ACM insinuou pela primeira vez que pode ser levado a apoiar o nome do petista Luís Inácio Lula da Silva à presidência da República por questões regionalistas, caso ele, eventualmente, dispute um segundo turno com o provável candidato do PSDB, José Serra. "Vai ser uma grande dúvida porque Lula é nordestino e Serra detesta o Nordeste", argumentou, sem, contudo, fechar questão nesse inicio de ano eleitoral. "Tem que ver a coisa para decidir depois", disse. Sobre a candidatura do ministro da Reforma Agrária, Raul Jungman ao Planalto ACM entende que não tem substância e seria "mais uma jogada clara do Fernando Henrique que eu acredito sem êxito". ACM ainda insiste em fazer mistério sobre que cargo disputara em outubro (governador ou senador). "Vou deixar (a revelação), quem sabe, para a Semana Santa".