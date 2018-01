ACM deve receber alta na próxima semana O senador Antonio Carlos Magalhães continua internado nesta sexta-feira, 20, no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor-HC), mas deve ter alta na próxima semana, quando pretende retornar ao Congresso. A informação é da assessoria do senador, que pediu para o hospital não divulgar mais boletins médicos sobre seu estado de saúde. Ainda segundo a assessoria, ACM está bem e o seu quadro clínico permanece estável. O senador deu entrada no Incor na última quarta às 17 horas, para realização de exames de avaliação, apresentando insuficiência cardíaca congestiva descompensada, em decorrência de um infarto de extensa proporção, ocorrido em 1989. Em março, o senador baiano passou oito dias internado no Incor, quatro deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para tratamento de pneumonia e disfunção renal. Durante a internação, ACM recebeu visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois de sair do Incor, o senador prometeu retribuir a visita de Lula. Cumpriu a promessa no começo deste mês, quando foi recebido no Palácio do Planalto. O encontro entre Lula e ACM sinalizou uma abertura de diálogo do governo com a oposição. Os dois foram só elogios, segundo o próprio ACM.