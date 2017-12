ACM deve permanecer na UTI até segunda-feira O senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) não deve sair da UTI do Instituto do Coração (InCor) até a próxima segunda-feira, 12, quando será submetido a uma nova avaliação. É o que afirma boletim médico assinado pela equipe do dr. David Uip. ACM está internado desde quarta-feira passada, com diagnóstico de pneumonia. Os médicos afirmam que a pneumonia está sob controle, mas o quadro clínico do senador é considerado grave e merece cuidados. De acordo com o boletim, o paciente não apresenta febre e está conversando normalmente, o quadro respiratório está estabilizado com medicamentos, os parâmetros cardíacos e hemodinâmicos estão estáveis, assim como a capacidade de comunicação e cognição. Segundo o boletim médico, o senador está sob cuidados intensivos e monitoração contínua, mas sem necessidade de suporte cardiorrespiratório. Um novo boletim médico deverá ser divulgado somente na próxima segunda-feira, ao meio-dia, a não ser que ocorra algum fato novo nesse período. Quando deixar a UTI, ACM continuará internado no hospital até que possa ir para casa, onde ainda precisará continuar sob cuidados médicos.