ACM deu dignidade ao Congresso Nacional, diz Cesar Maia

O prefeito do Rio, Cesar Maia (DEM), recebeu a notícia da morte do senador Antonio Carlos Magalhães, seu companheiro de partido, enquanto assistia à provas de natação dos Jogos Pan-Americanos no Parque Aquático Municipal Maria Lenk . Ao comentar o fato, Maia disse que ACM deu "dignidade ao Congresso Nacional". Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo "Antônio Carlos Magalhães foi o político nacional que se firmou como a maior liderança regional de todos os tempos, formador dos melhores quadros da administração pública. Quando presidente, deu dignidade ao Congresso Nacional", afirmou o prefeito, para quem o senador desempenhou papel importante na vida política do País. ACM morreu nesta sexta-feira, 20, às 11h40 no Incor-SP por falência múltipla dos órgãos, após o agravamento do seu estado de saúde durante essa madrugada, quando sofreu uma parada cardíaca. Ele estava internado no hospital há 37 dias, desde 13 de junho.