'ACM defendia suas visões com paixão', diz Temporão

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, lamentou a morte do senador baiano Antônio Carlos Magalhães, manhã desta sexta-feira e disse que ACM "defendia suas visões com paixão". Era um homem polêmico, mas defendia suas visões e seus princípios com muita determinação e paixão. O povo baiano o admirava muito. O Brasil sofreu uma grande perda", complementou Temporão. Temporão foi informado pelo médico Adib Jatene, ex-ministro da Saúde, da morte de ACM durante uma solenidade de assinatura de convênios para municipalização dos hospitais no Piauí. O prefeito de Teresina, Sílvio Mendes (PSDB),também comentou o falecimento. Ele disse que ACM foi uma figura polêmica e muita gente o amava e muita gente o odiava. Ele disse que ACM era um político importante para a política brasileira. " "Independente das divergências políticas que temos, reconhecemos o papel forte dele na influência dos destinos do Brasil durante a sua vida", adiantou o governador Wellington Dias.