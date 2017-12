ACM apresenta melhora, mas deve continuar na UTI O senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) continua internado no Instituto do Coração (InCor), do Hospital das Clínicas, em São Paulo. De acordo com um boletim médico divulgado neste domingo, 11, o quadro clínico de ACM registrou melhora. A equipe médica informou também que a disfunção renal e o quadro respiratório do senador, de 79 anos, permanecem estabilizados. Um novo boletim deve ser divulgado na segunda-feira, 12. ACM está internado desde a última quarta-feira, 7. No sábado, 10, ACM recebeu a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Marisa Letícia. Os dois foram ao InCor para realizar uma série de exames de rotina, segundo informou o hospital. "Fiz uma visita de um presidente da República a um senador", disse Lula ao deixar o local.