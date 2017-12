ACM apresenta melhora e quadro clínico continua estável O senador Antonio Carlos Magalhães, 79 anos, apresenta melhora progressiva e mantém quadro clínico estável, segundo nota divulgada nesta terça-feira, 13, pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor). ACM está internado há seis dias. O boletim informa ainda que permanecem estabilizados seus parâmetros cardíacos e hemodinâmicos, bem como sua função renal e quadro respiratório. Diante da estabilidade da evolução clínica do paciente, novo boletim médico será divulgado somente na alta hospitalar - ainda com data indefinida. ACM foi internado na última quarta-feira com quadro infeccioso decorrente de uma pneumonia. O senador está sendo atendido por David Uip. A equipe médica que o acompanha é formada pelos médicos do Incor Roberto Kalil (cardiologista) e José Otávio Costa Auler Júnior (chefe da UTI do Incor e diretor clínico do Hospital das Clínicas).