Acidente mata ex-deputado Djalma de Almeida Cesar O ex-deputado federal do Paraná Djalma de Almeida Cesar morreu nesta manhã em um acidente na Rodovia BR-376, na região de Palmeira, no interior paranaense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 8h30, na altura do quilômetro 549. O veículo saiu da pista, capotou e colidiu com uma árvore. O ex-deputado, de 73 anos, estava sozinho no veículo.