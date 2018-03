Acidente fere dois manifestantes de marcha anti-Dilma

Dois manifestantes do Movimento Brasil Livre (MBL) foram atropelados por volta das 19 horas de sábado, 23, no acostamento da estrada que liga as cidades de Abadiânia e Alexânia, em Goiás.

Kim Kataguiri, líder da marcha que defende o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ficou levemente ferido e não precisou ser hospitalizado. A outra vítima, identificada pela Polícia Rodoviária Federal apenas como Amanda, foi levada ao Hospital Huana, em Anápolis. Segundo o hospital, ela sofreu um corte na cabeça e deve ter alta ainda neste domingo. Os dois foram atingidos após uma colisão envolvendo dois veículos. Um dos motoristas, que havia ingerido álcool, foi preso em flagrante.

Na semana passada, o MBL criticou o PSDB após o partido ter desistido da tese do impeachment de Dilma. Nas redes sociais, o grupo chamou o senador Aécio Neves (MG) de "traidor". A marcha, que saiu de São Paulo no dia 24 de abril, deve chegar a Brasília no próximo dia 27.