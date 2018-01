Acidente deixa dois mortos na Rodovia Anhangüera Duas pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira após um acidente entre um ônibus da viação Real Expresso e uma carreta Scania carregada de cal. O ônibus, que saiu de Uberaba (MG) para São Paulo, tinha 41 pessoas e ficou com a frente totalmente destruída após a colisão contra a carreta. O acidente ocorreu no km 227 da Rodovia Anhangüera, perto do trevo de Porto Ferreira que dá acesso a Descalvado. O motorista do ônibus morreu e o outro corpo, de uma mulher, não havia sido identificado até a tarde de ontem (02). Parte da pista ficou interditada parcialmente até as 12 horas, quando foi liberada completamente. O acidente ocorreu às 3h30, no sentido interior-capital, quando o ônibus bateu fortemente contra a traseira da carreta. O motorista do ônibus, Carlos Humberto Rodriges da Cruz, de 43 anos, ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar a um hospital. Os mais de 30 feridos, com lesões leves ou graves, foram levados para hospitais de quatro cidades da região: Santa Rita do Passa Quatro, Porto Ferreira, Pirassununga e São Carlos. Após a retirada dos feridos, o motorista da carreta, Geraldo Ferreira Leite, de 32 anos, disse que transitava tranqüilamente na rodovia e de repente ouviu um barulho e sentiu algo empurrando-o. A carreta foi lançada no acostamento e desceu uma ribanceira à beira da pista. Quando o caminhão parou, Leite saiu e ajudou a socorrer as vítimas, que gritavam desesperadamente. Além disso, o pó dos sacos de cal estourados ainda aumentava a tensão. Funcionários da concessionária Intervias ajudaram no socorro e as vítimas foram levadas aos hospitais das cidades mais próximas. Uma mulher, entre 30 e 35 anos, sem documentos (provavelmente ficaram numa bolsa, no ônibus), morreu no trajeto do socorro, antes de chegar à Santa Casa de Santa Rita do Passa Quatro, onde outras sete pessoas foram atendidas - três permanecem em observação. Na Santa Casa de Pirassununga, seis pessoas foram atendidas. Ednaldo Bastos de Oliveira, de 39 anos, de Guarulhos, teve fratura do fêmur e aguarda uma transferência. Os outros feridos foram levados ao Hospital Dona Balbina, em Porto Ferreira, mas dois foram transferidos com urgência para a Santa Casa de São Carlos. O bebê Henrique Monteiro dos Santos, de quatro meses, apresenta traumatismo craniano e Maria Aylsa Anacleto, de 45 anos, também está em estado preocupante. Ambos foram internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. A Polícia Rodoviária de Pirassununga acredita em três possíveis causas para o acidente: falha mecânica do ônibus ou que o motorista passou mal ou dormiu ao volante. Foi o segundo acidente com ônibus na região em menos de 24 horas. No primeiro dia do ano, um ônibus da empresa Itamarati, que transportava 35 passageiros no trajeto entre Ribeirão Preto e Catanduva, tombou numa estrada vicinal de Pirangi. Os 32 feridos foram medicados e liberados.