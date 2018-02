Acidente de barcos no rio Amazonas deixa ao menos 9 mortos A colisão entre um barco de madeira, com cerca de 120 pessoas a bordo, e uma balsa deixou pelo menos 9 mortos e 19 desaparecidos no rio Amazonas, informou nesta quinta-feira o Corpo de Bombeiros. O barco Almirante Monteiro partiu na quarta-feira da cidade de Alenquer, no Pará, com destino a Manaus, capital do Amazonas, quando bateu em outra embarcação na altura do município de Itacoatiara (AM), disse um oficial dos bombeiros à Reuters por telefone. "Nesse momento, temos 92 pessoas resgatadas, 9 óbitos confirmados e 19 desaparecidos", disse o tenente Clóvis Araújo por telefone, de Manaus. "Vamos continuar as buscas até encontrar as vítimas." Mergulhadores do Corpo de Bombeiros e da Marinha realizam operação de busca no local, com auxílio de um helicóptero do Exército e de agentes de polícia. O município de Itacoatiara fica a 204 quilômetros fluviais de Manaus, e a 286 quilômetros por rodovia. O tenente disse que o Corpo de Bombeiros foi informado do acidente por volta de 1h30 da madrugada, cerca de 30 minutos após o horário do choque. Sete mergulhadores do Corpo de Bombeiros e dois da Marinha fazem parte da operação de busca nas águas do rio Amazonas. Entre os mortos confirmados estão quatro crianças, quatro mulheres e um homem, de acordo com o tenente. Ele afirmou ainda que não há, por enquanto, informações sobre a causa do acidente. (Reportagem de Pedro Fonseca)