Acho ótimos esses resultados, diz Alckmin sobre pesquisas O pré-candidato da coligação PFL/PSDB, Geraldo Alckmin, comemorou o resultado das pesquisas Datafolha e Vox Populi, nas quais ele obteve crescimento e conseqüentemente diminuiu a diferença em relação ao principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda lidera a corrida eleitoral. "Os números são positivos e acho ótimos esses resultados", afirmou, demonstrando surpresa com o crescimento nesta altura da corrida para o Palácio do Planalto. O ex-governador paulista admitiu que não esperava ultrapassar os 21% antes do início do horário eleitoral gratuito marcado para 15 de agosto. "O resultado das pesquisas é muito promissor e vale lembrar que oficialmente a campanha só começa no dia 5 próximo. Agora, é continuar trabalhando, vestir a sandália da humildade e perseverar, perseverar", disse. O tucano avaliou ainda que o crescimento de sua candidatura é reflexo da apresentação que ele tem feito ao País do seu nome e do trabalho que desenvolveu em São Paulo, onde esteve à frente do Palácio dos Bandeirantes. "É preciso continuar mostrando que existe uma alternativa (a Lula) e que esta alternativa pode ser melhor", enfatizou. Alckmin cumpriu agenda ontem em Boa Vista, Roraima, e hoje foi para Manaus. De lá, acompanhado pelo líder do PSDB no Senado, Arthur Virgilio, segue para Parintins. Amanhã deve cumprir agenda em São Caetano, no ABC paulista, junto com o candidato tucano ao governo do Estado, o ex-prefeito José Serra. Na segunda-feira, Alckmin dá entrevista ao programa Roda Viva.