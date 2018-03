Achaque continua, diz testemunha do mensalão do DF O jornalista Edmilson Edson dos Santos, conhecido como "Sombra", afirmou hoje que políticos e empresários continuam "achacando" pessoas ligadas à investigação do esquema do "mensalão do DEM", em Brasília. A declaração foi dada ao deixar a Polícia Federal (PF), onde ele prestou depoimento. O jornalista disse que contou à PF o que vem ocorrendo na cidade. "Apenas levei a eles alguns fatos que estão acontecendo aqui fora."