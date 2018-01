Acesso ao consumo gerou contradições, diz Carvalho

Carvalho participou na manhã desta sexta-feira do evento Diálogos Capitais: O Brasil e os objetivos do desenvolvimento sustentável, promovido pela revista Carta Capital, na região central de São Paulo. Durante sua apresentação, o ministro fez diversas críticas ao atual modelo de desenvolvimento do governo federal, dizendo que ao mesmo tempo que promoveu o acesso ao consumo de "40 milhões de pessoas", gerou contradições, como problemas de infraestrutura e mobilidade urbana. Para ele, essas contradições levaram ao surgimento das manifestações de junho, que tomaram as ruas das principais cidades do País.

"Isso requer, não só do governo ou da oposição, uma outra reflexão e uma tomada corajosa de atitudes e de novos investimentos", disse, ao sair do evento. "É por isso que a presidenta esteve aqui em São Paulo anunciando bilhões de investimentos exatamente na questão da mobilidade urbana", disse.

Carvalho enfatizou em seus discursos a necessidade de encontrar um novo modelo de desenvolvimento ao País, que não seja baseado apenas no consumo. "Ou conseguimos fazer uma revolução cultural no nosso modelo de desenvolvimento, de relacionamento com a natureza, sociedade e com o outro, uma cultura de fraternidade, solidariedade, de não ao consumismo exacerbado, ou não vamos ter caminho nenhum", disse.