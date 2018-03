Acervo: há 30 anos, Sarney enfrentava protesto

A repressão violenta a um protesto na capital da Paraíba contra o então presidente José Sarney foi a manchete do Estadão 30 anos atrás. Os manifestantes de João Pessoa protestavam contra a proposta de aumentar para cinco anos o mandato de Sarney, que assumira em 1985 no lugar de Tancredo Neves. A repressão ao protesto, que teve blindados do Exército e soldados da Polícia Militar, terminou com 30 manifestantes presos. Saiba mais e acesse todas as edições do jornal desde 4/1/1875.

