Acervo de Curió deve ser 'levado a sério', diz Lula

Lula disse que vai resolver ainda nesta semana a divergência entre o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o secretário especial dos Direitos Humanos, Paulo Vannucchi, sobre a participação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos e de representantes dos familiares nas buscas por corpos no Araguaia. Vannucchi havia pedido ontem a Lula que garantisse a presença da sociedade civil nas buscas.

De acordo com os arquivos de Curió, 41 guerrilheiros foram executados quando já estavam presos e não ofereciam risco às tropas. Na versão militar, 67 guerrilheiros estavam de armas na mão quando morreram. A falta de arquivos e informações oficiais era apontada como a grande dificuldade para que corpos dos guerrilheiros fossem encontrados e mais detalhes fossem revelados.

A revelação das execuções reforçaram também a pressão para identificar corpos retirados em 1996 e 2001 de cemitérios em Xambioá (TO), local do conflito, entre 1972 e 1975. Dez restos mortais ainda esperam para ser identificados nos armários do Ministério da Justiça. Para Lula, é preciso esclarecer o caso ?de uma forma muito madura, muito consciente, sem revanchismo, para que o Brasil tenha sua história verdadeiramente contada?. ?Porque uma mãe que tem um filho desaparecido e não sabe o paradeiro dele, essa mãe só vai se conformar quando enterrar o filho.?

Como ação paralela do governo, Lula citou uma campanha publicitária que será veiculada em agosto para coletar informações da ditadura. ?Vamos fazer um chamamento?, disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.