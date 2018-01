Aceitos apenas 2 pedidos de impeachment contra Arruda A Procuradoria da Câmara Legislativa do Distrito Federal recomendou hoje o prosseguimento de apenas dois dos oito pedidos de impeachment protocolados contra o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM). Foram aceitas as propostas do presidente do PT no Distrito Federal, o ex-deputado federal Chico Vigilante, e do advogado Evilásio Viana dos Santos. A decisão sobre a aceitação ou rejeição dos oito pedidos de impeachment, no entanto, é de competência do presidente interino da Casa, deputado distrital Cabo Patrício (PT).