Nesta quinta-feira, 21, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmaram decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo que havia absolvido o deputado das imputações. Na eleição de 2010, Tiririca foi o deputado federal mais votado do País. Ele obteve 1,3 milhão de votos. Um dos bordões da campanha dele era "vote no Tiririca, pior do que tá não fica!"