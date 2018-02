Ação prevê ressarcimento de R$ 24 mi a Dourados-MS

O total está baseado em valores de contratos fechados com empresas envolvidas no esquema, em que ocorria o pagamento de propina de 10% para cada obra contratada por meio de concorrência fraudada. De acordo com o promotor Paulo César Zeni, a ação chega a um valor de R$ 35 milhões no que se refere às propinas pagas aos vereadores. Porém, ela não poderá ser comentada, devido ao sigilo no processo sobre o caso.

Técnicos da Controladoria Geral da União (CGU) iniciaram investigações sobre os desvios de recursos públicos da prefeitura de Dourados logo após o indiciamento de 60 pessoas como participantes diretas do esquema. Atualmente, segundo informações do promotor, mais 9 acusados tornaram-se réus no processo, em consequência do trabalho da CGU e do Ministério Público Estadual. Em relação às perdas de verbas federais, destinadas aos setores de Educação e Saúde, a CGU já constatou o desvio de R$ 25 milhões do Sistema Único de Saúde (SUS).

O esquema foi descoberto durante a Operação Uragano, desencadeada no último dia 1º de setembro, quando foram presos o prefeito Ari Artuzi (sem partido), funcionários públicos e empresários.