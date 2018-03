Acão popular contra deputado da meia será anexada a processo

A juíza Carla Christina Sanches Mota, da 5ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, remeteu à 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a ação popular movida pelo secretário-geral da CUT-DF, Cícero Batista Araújo Rola contra o presidente da Câmara Legislativa, Leonardo Prudente, o deputado flagrado guardando nos bolsos e nas meias o dinheiro que seria de um esquema de corrupção. Na ação, com pedido de liminar, o secretário-geral da CUT pede o afastamento de Prudente da presidência da Câmara e das comissões que discutem o impeachment do governador José Roberto Arruda.

Em seu despacho, a juíza diz que já existe uma Ação Civil Pública, que tramita na 7ª Vara da Fazenda Pública, que trata do mesmo assunto e, por isso, exime-se da competência para apreciação da ação, remetendo os autos da ação popular à 7ª Vara da Fazenda do DF.