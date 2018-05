Ação no Pará beneficia 2,4 milhões de pessoas, diz Dilma

"Dois milhões e 400 mil pessoas são beneficiadas por essa iniciativa de entregar para 109 prefeituras esse kit de três máquinas", disse. A entrega das máquinas, disse Dilma, dá autonomia de gestão aos prefeitos e pode melhorar o escoamento da safra produzida no interior do Brasil.

Ela destacou ainda que o Porto de Miritituba-Bacarena vai ajudar a escoar a produção do centro-oeste. Ela participa nesta manhã da inauguração do complexo portuário. "Esse porto vai levar uma logística de alta qualidade para poder escoar através dos rios toda a produção de soja do centro-oeste, que é a maior do Brasil", afirmou. Ela destacou que o governo federal tem "investido muito" na região norte do País. Dilma citou que foram autorizados investimentos privados para três terminais portuários no Estado e anunciou obra de construção de ponte estaiada de 700 metros sobre o Rio Xingu.

Além disso, a presidente aproveitou para lembrar que o pacote de mobilidade urbana em Belém soma mais de R$ 1 bilhão, sendo que o governo federal colocou R$ 913,5 milhões. Os recursos, de acordo com Dilma, são usados para construir BRTs e melhorar a logística, também com modernização de terminais fluviais.

"Nós também destinamos uma parte dos recursos para o Estado e a prefeitura construírem projetos", disse. "Tenho certeza que todas essas obras serão feitas de forma muito rápida, porque nós temos um nível de supervisão bem grande sobre as obras que fazemos", completou Dilma.

A presidente participa de três eventos no Pará nesta sexta-feira: cerimônia de inauguração do Complexo Portuário Miritituba-Bacarena, cerimônia de formatura do Pronatec e entrega de 32 máquinas a municípios do Estado. A volta para Brasília está prevista para o final da tarde.