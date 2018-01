Ação empresarial pede nova CPMF para a Saúde Em carta dirigida ao presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), o coordenador geral do movimento Ação Empresarial, Jorge Gerdau Johannpeter, incluiu a criação da Contribuição Social para a Saúde (CSS) na relação dos projetos prioritários que os empresários esperam ver aprovados pelos deputados ainda este ano. Defendida por parlamentares do PT, a CSS é uma espécie de substituta da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), extinta em dezembro do ano passado. Ela terá alíquota de 0,10% e será permanente, de acordo com o projeto em tramitação. A votação do projeto de lei complementar que cria a CSS chegou a ser iniciada pela Câmara no primeiro semestre deste ano, mas não foi concluída. O governo tentou prorrogar a CPMF, mas o Senado derrubou a proposta após grande pressão dos próprios empresários. O principal argumento apresentado por eles foi que o governo não precisava mais do tributo, graças ao aumento de receita registrado nos últimos anos. Gerdau é o primeiro líder empresarial importante a se manifestar favoravelmente à criação da CSS. A Ação Empresarial é composta por seis confederações empresariais e mais de quarenta entidades de classe de nível nacional. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.