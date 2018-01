Ação do empréstimo do BMG ao PT vai para 1ª instância O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência para a Justiça Federal em Belo Horizonte de uma ação que investiga supostos empréstimos fraudulentos do BMG para o PT. O processo tramitava no STF porque um dos réus, José Genoino, era deputado federal. Como Genoino não foi reeleito, ele perdeu direito ao foro privilegiado no STF e a ação será encaminhada à Justiça de Primeira Instância.