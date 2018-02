Ação de prefeita impressiona Lula

À frente de uma coligação rara, que reúne os adversários federais PT e PSDB, além de seu partido, o PDT, e o PR do governador do Estado, Blairo Maggi, a prefeita de Alta Floresta, Maria Isaura Dias Afonso, surpreendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última sexta-feira, no lançamento do programa de regularização das posses de até 1,5 mil hectares na Amazônia. Ela conseguiu reduzir a quase nada as queimadas no município depois que criou brigadas anti-incêndio. O presidente a convidou para falar de sua experiência na reunião com prefeitos e governadores da Amazônia para tratar do combate às queimadas nos dias 15 e 16 de julho. Aos 64 anos, Isaura foi reeleita em 2006, com 51% dos votos. É seu único cargo eletivo. Desde que assumiu fez uma campanha educativa para que os motoristas respeitassem a faixa de pedestre. Deu certo. Alta Floresta tem 33 anos de existência. Já não se parece mais com uma típica cidade de avanço da fronteira oeste. As ruas são largas e asfaltadas, a água é tratada e há uma rede de esgoto que beneficia toda a área central. A empresa que cuida do saneamento básico é privada e tem a concessão da prefeitura para explorar o serviço. Maria Isaura mudou-se de Campo Grande (MS) para Alta Floresta há 25 anos. Era funcionária da Caixa Econômica Federal. Junto com o marido, montou um posto de gasolina e comprou uma área de 240 hectares, no distrito de Carlinda. Hoje, o velho distrito se emancipou. Tanto a propriedade quanto o posto ficaram na nova cidade. Isaura cria bovinos, ovinos e caprinos, tendência entre os donos de terras de até 300 hectares. A prefeita pediu ao presidente incentivos a um frigorífico de pequenos animais. Ela se queixa por Alta Floresta estar na lista dos 43 maiores desmatadores. "Aqui não há mais desmatamentos. Mas os proprietários de terras se negam a fazer o recadastramento porque temem ser multados pelo que fizeram no passado, obrigados pelos seguidos governos, porque tinham de tirar 50% das matas", acrescenta. Alta Floresta não tem terras da União. O município fica numa área remanescente da grande gleba de 400 mil hectares comprada por Ariosto da Riva do governo federal, em 1976. Não há acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), somente nas cidades vizinhas.