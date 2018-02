Ação de MP contra Maluf não afeta aliança, diz Haddad

O ex-ministro classifica a questão como uma tentativa de estigmatizar um partido e de contestar um movimento natural, segundo ele, de manter os quadros de coalizão do plano nacional.

"Esse assunto sequer vem à tona. As pessoas compreendem isso, muito bem. O PP está na base do governo Lula desde 2004. Eu não vejo razão para estigmatizar um partido que está colaborando o governo federal", argumentou. No começo da semana, Haddad foi abordado por eleitor petista insatisfeito com a aliança.

Segundo o ex-ministro, todas as providências necessárias para apreciar o caso foram tomadas na gestão de Marta Suplicy na Prefeitura, quando era chefe de gabinete da Secretaria de Finanças. Mas sinalizou ser a favor das investigações e se declarou a favor pela devolução do dinheiro à Prefeitura.

"Se ficarem comprovadas as suspeitas, (o dinheiro desviado às contas de Maluf) é recurso de São Paulo", opinou. "Para todo político, com qualquer tipo de suspeita, tem que ser defendida a apuração, seja o Demóstenes Torres (sem partido), seja Marconi Perillo (PSDB-GO), seja quem for. Isso não tem nada a ver com aliança política com partidos".

Ataques

As sucessivas contestações sobre a aliança com o PP são, para Haddad, armadas por uma crítica incoerente da oposição, do tucano José Serra.

"Acho incrível que as pessoas que buscaram o apoio do PP mudaram, na noite para o dia, o julgamento que faziam do partido. As mesmas pessoas que estavam buscando apoio do PP passaram a vê-lo de outra forma depois que ele decidiu reproduzir a aliança que mantém no plano nacional. Quando o PR decidiu que apoiaria o Serra, eu não fiquei falando mal, porque busquei o apoio do PR", reclamou. "Me causa alguma estranheza essa postura".