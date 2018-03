Ação contra índios pode ter sido feita por paraguaios

No mesmo dia do ataque, uma aldeia de índios paraguaios situada no município de Bela Vista do Norte, no país vizinho, também foi atacada. Desta vez com balas de chumbo e os agressores mataram o cacique, conhecido por Micio. Segundo informações da polícia paraguaia, no começo deste mês uma aeronave monomotor caiu naquela região, separada do Brasil pelo rio Apa e os índios saquearam o avião, com US$ 1,8 milhão a bordo, dinheiro para compra de cocaína na Bolívia.

Em Amambaí, alguns índios foram vistos com notas altas de dólares e reais dois antes do tiroteio no acampamento indígena do lado brasileiro. Outra suspeita dos policiais que investigam o caso é a de que Gomes pode estar vivo. A principal observação é a de que "se o tiro detonado na cabeça do cacique foi de calibre 12, o estrago seria muito grande na cabeça e haveria muito mais vestígios, além da mancha de sangue encontrada no local", observa um dos policiais. Existe inclusive um boné com um furo exibido pelas testemunhas, porém "sem qualquer mancha de sangue".