Ação contra diretores de empreiteira continua suspensa O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve ontem, por unanimidade, liminar que suspendeu por tempo indeterminado o andamento de ação penal contra três diretores da empresa Camargo Corrêa. Em janeiro, o presidente do STJ, ministro Cesar Rocha, concedeu o recurso jurídico, válido até o julgamento do mérito de pedido de habeas-corpus interposto pela defesa dos réus. O Ministério Público Federal (MPF) entrou em fevereiro com ação contra a liminar concedida por Rocha.