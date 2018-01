Ação armada destacada em manchetes

A edição de 26 de julho de 1966 no Estado noticiava a abertura de um inquérito policial militar para apurar o atentado do dia anterior contra Costa e Silva e a existência de suspeitos pela explosão no Aeroporto de Guararapes que havia matado duas pessoas. O ataque e suas consequências foram manchete por seis dias seguidos.

As ações dos grupos armados de oposição ao regime autoritário eram tratadas com destaque na imprensa da época. Em 13 de outubro de 1968, uma chamada de primeira página no Estado informava sobre o atentado que matou na véspera o capitão norte-americano Charles Rodney Chandler. A Aliança Libertadora Nacional (ALN) e a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) foram responsáveis pelo "justiçamento" do militar, acusado de espionar para os EUA.

Em 16 de abril de 1971, a manchete "Terror mata industrial" trazia as informações sobre o assassinato de Henning Boilesen pela ALN e pelo Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), no dia anterior. O empresário era acusado de apoiar financeiramente a máquina da repressão política em São Paulo.