Ação acusa Fundação Sarney de uso indevido de verbas A Fundação José Sarney, que abriga o acervo do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), é alvo de um ação civil movida pelo Ministério Público Estadual pelo uso indevido de R$ 960 mil. O dinheiro foi repassado pelo governo do Estado do Maranhão, em 2004. No processo, que corre na 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, os promotores alegam que a fundação recebeu o dinheiro da Gerência de Estado da Cultura para "conservação, divulgação e exposição pública do acervo bibliográfico, documental, textual e museológico". Porém, usou os recursos exclusivamente para custear despesas administrativas, entre elas pagamento de pessoal e manutenção da entidade.