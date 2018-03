Acampamento Intercontinental da Juventude ocupa área rural

O Acampamento Intercontinental da Juventude, uma das marcas do Fórum Social Mundial (FSM), foi instalado este ano em uma zona rural de Novo Hamburgo, a 35 quilômetros de Porto Alegre (RS), na região metropolitana. Nas edições anteriores em que o FSM foi na capital gaúcha, a estrutura ficou em espaços próximos ao Lago Guaíba, em plena área urbana. Neste domingo, 24, à tarde, cerca de 1.200 pessoas já estavam instaladas no local, que tem capacidade para aproximadamente três mil. Participantes de 19 países fizeram inscrição para ocupar os espaços de lona, que vão abrigar uma programação paralela ao debate sobre os dez anos do FSM, que será em Porto Alegre.

Com uma proposta para reduzir o impacto ambiental do encontro, cada participante inscrito recebe um kit com sabonete de glicerina natural, bolsa de pano, uma caneca (os copos plásticos estão vetados), pulseira e crachá. Estão previstas mais de 300 atividades no acampamento, entre debates, oficinas, shows e trilha ecológica.

O acampamento também receberá palestrantes que participam, pela manhã em Porto Alegre, do seminário "Dez Anos Depois: Desafios e Propostas para um Outro Mundo Possível". Como o local do acampamento, na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, uma área que ocupa 14 hectares, é relativamente distante de Porto Alegre, o objetivo é permitir a seus participantes contato com as discussões ligadas ao FSM sem precisar se deslocar, explica Daniele Souza, integrante do comitê organizador.

O acampamento tem um palco principal para shows e dois secundários. As refeições podem ser preparadas em cozinhas coletivas e também há oferta de produtos orgânicos à venda no espaço de alimentação da economia solidária. A partir de hoje, os interessados em participar do acampamento só podem fazer inscrições no local. O percurso até o local pode ser feito, a partir de Porto Alegre, com o Trensurb (trem metropolitano) até São Leopoldo. De lá, haverá um ônibus especial até Lomba Grande (bairro de Novo Hamburgo).