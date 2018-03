Acampados ocupam sede do Incra em Bauru Grupos de sem-terra provenientes de acampamentos e assentamentos da região ocuparam nesta quinta-feira o escritório regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Bauru, na região noroeste do Estado de São Paulo. A sede regional foi tomada por cerca de 90 famílias de acampamentos da região. Uma parte era proveniente de um acampamento de Agudos, enquanto outro grupo procedia de acampamentos do município de Iaras. Os sem-terra reivindicavam o cadastramento das famílias e a demarcação de áreas para assentamentos.